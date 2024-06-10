С начала текущих суток, 10 июня, на фронте уже произошло 38 боевых столкновений. Россияне совершили 11 авиационных ударов с применением 21 управляемой авиационной бомбы. Кроме того, они нанесли 52 удара дронами-камикадзе, и еще более 650 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты.

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Ситуация на фронте

На Черниговском и Сумском направлениях российская армия никаких активных наступательных действий не проводила. Там ситуация под контролем Сил обороны Украины.

На Харьковском направлении россияне также не проводили активных действий. На этом отрезке фронта они осуществляют перегруппировку войск.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала текущих суток там уже произошло семь боестолкновений в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. ВСУ отбили 5 вражеских атак. Еще 2 боевых столкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Песчаного.

Вблизи Степной Новоселовки и Песчаного продолжаются боевые действия: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинская армия успешно отбила 7 атак возле Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского и Григорьевки.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении Россия потерпела неудачу при 3 попытках приблизиться к позициям ВСУ в районах Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Украинская армия не допустила потерь своих позиций.

Россия трижды атаковала на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинская армия отбила 2 российские атаки вблизи Клещеевки и Андреевки.

Россияне безуспешно атаковали в районе Клещеевки и Андреевки: смотрите на карте

На Покровском направлении с начала текущих суток произошло 4 боевых столкновения. 2 атаки россиян в районе Новопокровского ВСУ отбили. Сейчас еще продолжаются боевые действия вблизи Евгеновки и Новопокровского. К счастью, там ситуация под контролем Сил Обороны Украины.

Вблизи Евгеновки и Новопокровского продолжаются боевые действия: смотрите на карте

На Кураховском направлении ситуация напряженная. С начала этих суток Россия 10 раз пыталась прорвать оборону ВСУ вблизи Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. 9 попыток отбито, но еще продолжается бой вблизи Константиновки.

Возле Константиновки продолжается боевое столкновение: смотрите на карте

На Ореховском направлении российские группировки совершили 1 безуспешную атаку возле села Копани. ВСУ не допустили потерь занимаемых позиций.

Россияне атаковали вблизи села Копани: смотрите на карте

На Приднепровском направлении украинская армия отбила одну атаку россиян к северу от Крынок.

Россия атаковала позиции ВСУ возле Крынок: смотрите на карте

На остальных направлениях обстановка существенно не изменилась.