С начала текущих суток, 10 июня, на фронте уже произошло 38 боевых столкновений. Россияне совершили 11 авиационных ударов с применением 21 управляемой авиационной бомбы. Кроме того, они нанесли 52 удара дронами-камикадзе, и еще более 650 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты.

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Ситуация на фронте

Вблизи Степной Новоселовки и Песчаного продолжаются боевые действия: смотрите на карте

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

Россия трижды атаковала на Северском направлении: смотрите на карте

Россияне безуспешно атаковали в районе Клещеевки и Андреевки: смотрите на карте

Вблизи Евгеновки и Новопокровского продолжаются боевые действия: смотрите на карте

Возле Константиновки продолжается боевое столкновение: смотрите на карте

Россияне атаковали вблизи села Копани: смотрите на карте

Россия атаковала позиции ВСУ возле Крынок: смотрите на карте