Від початку поточної доби, 10 червня, на фронті вже відбулося 38 бойових зіткнень. Росіяни здійснили 11 авіаційних ударів із застосуванням 21 керованої авіаційної бомби. Окрім того, вони завдали 52 удари дронами-камікадзе, і ще понад 650 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти.

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Ситуація на фронті

Поблизу Степової Новоселівки та Піщаного тривають бойові дії: дивіться на карті

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Росія тричі атакувала на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Росіяни безуспішно атакували у районі Кліщіївки та Андріївки: дивіться на карті

Поблизу Євгенівки та Новопокровського тривають бойові дії: дивіться на карті

Біля Костянтинівки триває бойове зіткнення: дивіться на карті

Росіяни атакували поблизу села Копані: дивіться на карті

Росія атакувала позиції ЗСУ біля Кринок: дивіться на карті