За прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Карта боевых действий по состоянию на 2 июня

Начался 1194-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Противник продолжает массированные атаки – в течение последних 24 часов российские войска совершили пять ракетных и 66 авиаударов по позициям Сил обороны и населенным пунктам. Было выпущено восемь ракет, 115 управляемых авиабомб, а также 5854 раза открывался огонь, включая 104 обстрела из реактивных систем залпового огня. К тому же, по украинским целям агрессор направил 3634 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Боровая, Ветеринарное Харьковской области; Мирноград, Сухой Яр, Покровск, Александро-Калиново, Владимировка, Константиновка Донецкой области; Железнодорожное, Терноватое, Новояковлевка Запорожской области; Ольговское, Казацкое Херсонской области.

В ответ украинская авиация и ракетные войска и артиллерия поразили 13 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов, 2 пункта управления беспилотниками, 7 артиллерийских позиций, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Фиголевка, Глубокое и Красное Первое.

На Купянском направлении враг десять раз атаковал украинские позиции. Вооруженные Силы Украины сдержали штурмы в районах Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении зафиксировано 20 атак со стороны оккупантов вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь.

Какая сейчас линия фронта на Лиманском направлении: смотрите на карте

Северское направление потерпел восемь атак – враг безуспешно пытался продвинуться в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили пять вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении зафиксировано 11 атак в районах Торецка и Дилиевки.

Самые интенсивные боевые действия велись на Покровском направлении – враг совершил 47 атак в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. Все они были успешно отбиты украинскими подразделениями.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении отражено 14 штурмов противника в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Богатыря, Константинополя и Одрадного.

На Ореховском направлении враг провел две безуспешные атаки неподалеку Степного.

На Курском направлении в течение суток произошло 19 боевых столкновений. Враг обстрелял позиции Сил обороны 215 раз из артиллерии, в частности шесть раз из реактивных систем залпового огня. Также было совершено 10 авиаударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

Какова ситуация на Курском направлении: смотрите на карте

На направлениях Гуляйполя и Приднепровья активных боевых действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной – признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу,

– добавили в Генштабе.

В течение суток потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, два средства ПВО, 256 БпЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 137 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.