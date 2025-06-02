Общие потери оккупантов Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Общие потери России в войне
- личного состава – около 989 700 (+1140) человек,
- танков – 10 874 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин – 22 663 (+7),
- артиллерийских систем – 28 575 (+48),
- РСЗВ – 1401 (+0),
- средств ПВО – 1 175 (+2),
- самолетов – 372 (+0),
- вертолетов – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 38 622 (+256),
- крылатых ракет – 3271 (+3),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 50 462 (+137),
- специальной техники – 3905 (+2).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, в СБУ отметили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена 1 июня в результате спецоперации "Паутина", составляет 7 миллиардов долларов США. Враг потерял 34% стратегических носителей крылатых ракет в результате спецоперации.