Загальні втрати окупантів Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Загальні втрати Росії у війні
- особового складу – близько 989 700 (+1140) осіб,
- танків – 10 874 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 22 663 (+7),
- артилерійських систем – 28 575 (+48),
- РСЗВ – 1401 (+0),
- засобів ППО – 1 175 (+2),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 622 (+256),
- крилатих ракет – 3271 (+3),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 462 (+137),
- спеціальної техніки – 3905 (+2).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, в СБУ зазначили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена 1 червня внаслідок спецоперації "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США. Ворог втратив 34% стратегічних носіїв крилатих ракет внаслідок спецоперації.