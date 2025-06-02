Загальні втрати окупантів Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Загальні втрати Росії у війні

  • особового складу – близько 989 700 (+1140) осіб,
  • танків – 10 874 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин – 22 663 (+7),
  • артилерійських систем – 28 575 (+48),
  • РСЗВ – 1401 (+0),
  • засобів ППО – 1 175 (+2),
  • літаків – 372 (+0),
  • гелікоптерів – 336 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 622 (+256),
  • крилатих ракет – 3271 (+3),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 462 (+137),
  • спеціальної техніки – 3905 (+2).

Втрати Росії у війні
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, в СБУ зазначили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена 1 червня внаслідок спецоперації "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США. Ворог втратив 34% стратегічних носіїв крилатих ракет внаслідок спецоперації.