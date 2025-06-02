Минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Карта бойових дій станом на 2 червня

Розпочався 1194-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Противник продовжує масовані атаки – протягом останніх 24 годин російські війська здійснили п’ять ракетних і 66 авіаударів по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Було випущено вісім ракет, 115 керованих авіабомб, а також 5854 рази відкривався вогонь, включно зі 104 обстрілами з реактивних систем залпового вогню. До того ж, по українських цілях агресор спрямував 3634 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Борова, Ветеринарне Харківської області; Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Олександро-Калинове, Володимирівка, Костянтинівка Донецької області; Залізничне, Тернувате, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівське, Козацьке Херсонської області.

У відповідь українська авіація та ракетні війська і артилерія уразили 13 районів зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів, 2 пункти управління безпілотниками, 7 артилерійських позицій, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку ворог десять разів атакував українські позиції. Збройні Сили України стримали штурми в районах Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 20 атак з боку окупантів поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль.

Яка наразі лінія фронту на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Сіверський напрямок зазнав восьми атак – ворог безуспішно намагався просунутися в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку зафіксовано 11 атак у районах Торецька та Диліївки.

Найінтенсивніші бойові дії точилися на Покровському напрямку – ворог здійснив 47 атак у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. Усі вони були успішно відбиті українськими підрозділами.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку відбито 14 штурмів противника в районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного.

На Оріхівському напрямку ворог провів дві безуспішні атаки неподалік Степового.

На Курському напрямку протягом доби відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог обстріляв позиції Сил оборони 215 разів з артилерії, зокрема шість разів із реактивних систем залпового вогню. Також було здійснено 10 авіаударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

Яка ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті

На напрямках Гуляйполя та Придніпров’я активних бойових дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною – ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу,

– додали у Генштабі.

Протягом доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, два засоби ППО, 256 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.