Карта боевых действий по состоянию на 29 апреля: какая ситуация на фронте
По состоянию на 65 день войны Россия не оставляет попыток наступления на Востоке и на Юге. Однако наши войска продолжают давать мощный отпор врагу.
На Севере оккупанты не проводят наступательных действий. Основные силы россиян сосредоточены на Юге и Востоке нашего государства, сообщает 24 канал.
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Где продолжаются боевые действия
На Севере оккупанты обстреляли приграничные территории с территории России. Кроме того, враги нанесли ракетный удар по Хмельницкой области.
В Харьковской области боевые действия ведут на двух направлениях – Слобожанском и Изюмском. Однако активных наступательных действий оккупанты не проводили. Россияне пытаются удержать позиции, которые уже удалось занять.
На Донецком и Таврийском направлениях оккупанты обстреливают позиции наших воинов, чтобы не допустить перегруппировку украинских военных.
В Мариуполе ситуация остается критичной. Оккупанты продолжают блокировать "Азовсталь", где находятся наши защитники и мирные жители города.
Наши защитники наносят оккупантам сокрушительные потери. Так только за минувшие сутки ВСУ уничтожили:
- около 200 оккупантов;
- 16 танков;
- 29 боевых бронированных машин;
- 4 артиллерийские системы;
- 1 средство ПВО;
- 2 самолета;
- 7 единиц автомобильной техники;
- 14 беспилотников;
Под контролем захватчиков временно находятся такие города как Мелитополь, Энергодар, Херсон, Каховка, Новая Каховка, Изюм, Волноваха, Бердянск и ряд других населенных пунктов Востока и Юга.
Карта боевых действий на 29 апреля / Скриншот
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