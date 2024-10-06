На Купянском направлении возросло количество штурмов: карта боевых действий на 6 октября

Украинские защитники уже 956 дней подряд противостоят врагу по всей линии фронта. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб в своем ежедневном отчете. Какова ситуация на фронте по состоянию на 6 октября, передает 24 Канал.

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Что происходит на фронте

Харьковское направление. Враг пытался 6 раз штурмовать неподалеку Липцы, Волчанска и Старицы.

Купянское направление. За сутки произошло 22 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки. На данном направление. агрессор активно применял авиацию.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Лиманское направление. Враг, при поддержке авиации, атаковал 10 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новосадового, Макеевки, Грековки и Торского.

Северское направление. Украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Новосадового.

Краматорское направление. Оккупанты атаковали 10 раз в районах Ступочек, Часового Яра, Калиновки и Григорьевки.

Торецком направление. Враг совершил 15 атак неподалеку Дачного и Торецка.

Бои возле Торецка: смотрите на карте

Покровское направление. Наши защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр, Лысовка и Проминь. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Селидово и Крутой Яр.

Штурмовые действия на Покровском направлении: смотрите на карте

Кураховское направление. Силы обороны отбили 26 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Цукурино. Кроме того, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Катериновки и Антоновки.

Наступление россиян на Кураховском направлении: смотрите на карте

Времовское направление. Противник совершил четыре безуспешные штурмы наших позиций в районе Богоявленки.

Ореховское направление. Оккупанты один раз безуспешно атаковали в сторону Новоданиловки.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.