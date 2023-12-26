Важно отметить, что Россия продолжает обстрелы гражданского населения. За сутки враг нанес 1 ракетный и 42 авиационных удара, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Также за прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив "Шахеды".
Ситуация на направлениях фронта
Потери врага на фронте колоссальные
Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса врага.