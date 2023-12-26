У Генштабі ЗСУ розповіли, яка ситуація на полі бою. Окупанти продовжують штурми та атаки на різних напрямках фронту.

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Важливо зауважити, що Росія продовжує обстріл цивільного населення. За добу ворог завдав 1 ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши "Шахеди".

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація не змінилася.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог присутній у прикордонних районах. Росіяни не йдуть у наступ, однак проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога біля населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 29 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 – неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили 3 атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Успішні операції Сил оборони

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси ворога.