Важливо зауважити, що Росія продовжує обстріл цивільного населення. За добу ворог завдав 1 ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Також минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши "Шахеди".
Ситуація на напрямках фронту
Успішні операції Сил оборони
Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси ворога.