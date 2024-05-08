Кроме наступательных действий, Россия продолжает обстреливать Украину. В частности ночью враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру нашей страны, выпустив более 70 ракет и дронов.

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Какая ситуация на фронте 8 мая

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения. Больше всего атак враг совершил на Авдеевском, Бахмутском и Купянском направлениях.

Потери врага продолжают расти

Наши воины продолжают наносить российским войскам большие потери в живой силе и технике и эффективно истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 "Тюльпан", пункту управления, 1 складу ГСМ и 5 районах сосредоточения личного состава противника.