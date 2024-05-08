Кроме наступательных действий, Россия продолжает обстреливать Украину. В частности ночью враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру нашей страны, выпустив более 70 ракет и дронов.

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Какая ситуация на фронте 8 мая

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения. Больше всего атак враг совершил на Авдеевском, Бахмутском и Купянском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСУВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы. В частности вражеская ДРГ пыталась была перехвачена Силами обороны в районе населенного пункта Пальна Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 17 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Роздоловка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 27 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеновка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области, а также Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Потери врага продолжают расти

Наши воины продолжают наносить российским войскам большие потери в живой силе и технике и эффективно истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 "Тюльпан", пункту управления, 1 складу ГСМ и 5 районах сосредоточения личного состава противника.