Окрім наступальних дій, Росія продовжує обстрілювати Україну. Зокрема вночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру нашої країни, випустивши понад 70 ракет та дронів.

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Яка ситуація на фронті 8 травня

У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Найбільше атак ворог здійснив на Авдіївському, Бахмутському та Куп'янському напрямках.

Втрати ворога продовжують зростати

Наші воїни продовжують завдавати російським військам великих втрат у живій силі та техніці та ефективно виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан", пункту управління, 1 складу ПММ та 5 районах зосередження особового складу противника.