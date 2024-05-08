Окрім наступальних дій, Росія продовжує обстрілювати Україну. Зокрема вночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру нашої країни, випустивши понад 70 ракет та дронів.

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Яка ситуація на фронті 8 травня

У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Найбільше атак ворог здійснив на Авдіївському, Бахмутському та Куп'янському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Зокрема ворожа ДРГ намагалась була перехоплена Силами оборони в районі населеного пункту Пальна Харківської області.

На Куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 27 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області, а також Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Втрати ворога продовжують зростати

Наші воїни продовжують завдавати російським військам великих втрат у живій силі та техніці та ефективно виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан", пункту управління, 1 складу ПММ та 5 районах зосередження особового складу противника.