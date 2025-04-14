14 апреля, 03:00
Россияне продвинулись на Харьковщине и возле Часового Яра: обзор фронта от ISW
Российская армия продолжает давить на всех направлениях фронта. Известно, что врагу удалось оттеснить Вооруженные Силы на двух участках – на Харьковщине и Донетчине.
В большинстве массовые атаки врага на украинские позиции успеха не имели, сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Обзор фронта от ISW за 13 апреля
- 13 апреля российские войска продолжали попытки вытеснить ВСУ из Курской области, однако ни одного подтвержденного продвижения зафиксировано не было.
- Боевые действия продолжались в северо-западной части Белгородской области, однако опять-таки продвижений у россиян не было.
- В то же время враг пытался наступать в Сумской области, однако подтвержденного успеха не имел.
- Российские войска недавно немного продвинулись на северо-восток от Харькова. Геолокационные кадры свидетельствуют об успехе противника к северо-востоку от Тихого. Также россияне продолжали попытки наступления на Купянском направлении, однако безрезультатно.
- В конце концов российские армии удалось продвинуться в направлении Боровой – вражеские силы имели движение на запад от Макеевки.
- На Лиманском направлении без изменений – врагу не удалось захватить украинские позиции.
- Российские войска 12 и 13 апреля продолжали наступательные действия к северо-востоку от Северска в районе Григорьевки и Белогоровки, которые в конце концов были напрасными.
- Российские войска недавно продвинулись на юг от Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 12 апреля, свидетельствуют, что враг захватил новые позиции к востоку от Ступочек. За последние двое суток российские войска продолжали штурм самого Часового Яра и южнее Часового Яра от Андреевки и в направлении Предтечино.
- Российские войска продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но не продвинулись. В то же время ISW пересмотрел свои оценки российских продвижений вдоль автодороги Т-05-16 в направлении Нелиповки. Отмечается, что российские ДРГ временно продвинулись к этому участку с целью перерезать украинские наземные пути сообщения (GLOCs) вблизи Нелиповки, но не удерживают постоянных позиций в этом районе.
- Россияне продолжали наступление на Покровском направлении, однако без успехов. Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что российские войска усилили обстрелы на Покровском направлении и модифицируют старую бронетехнику для транспортировки пехоты в этом районе.
- На Новопавловском направлении продвижений россиян также не фиксируют, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Украинский командир сообщил, что россияне изменили тактику и больше не атакуют большими группами с применением БМП. Вместо этого враг использует группы из 3-4 человек, которые атакуют пешком, на мотоциклах или багги.
- На Кураховском направлении россияне подтвержденных продвижений тоже не имели. Оккупанты наступали на запад от Курахово в направлении Алексеевки и вблизи Андреевки, Константинополя и Багатира и на юго-запад от Курахово у Разлива.
- Россияне пытались перехватить инициативу и вблизи Великой Новоселки, однако наступление не имело успеха.
- Последние два дня российские войска проводили ограниченные наступательные действия к северо-западу от Роботино в районе Щербаков, Малых Щербаков и Степного, но не продвинулись. Такая же ситуация и на Днепровском направлении.