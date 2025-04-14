Россияне продвинулись на Харьковщине и возле Часового Яра: обзор фронта от ISW

Российская армия продолжает давить на всех направлениях фронта. Известно, что врагу удалось оттеснить Вооруженные Силы на двух участках – на Харьковщине и Донетчине.

В большинстве массовые атаки врага на украинские позиции успеха не имели, сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Обзор фронта от ISW за 13 апреля

13 апреля российские войска продолжали попытки вытеснить ВСУ из Курской области , однако ни одного подтвержденного продвижения зафиксировано не было.

, однако ни одного подтвержденного продвижения зафиксировано не было. Боевые действия продолжались в северо-западной части Белгородской области , однако опять-таки продвижений у россиян не было.

, однако опять-таки продвижений у россиян не было. В то же время враг пытался наступать в Сумской области , однако подтвержденного успеха не имел.

, однако подтвержденного успеха не имел. Российские войска недавно немного продвинулись на северо-восток от Харькова . Геолокационные кадры свидетельствуют об успехе противника к северо-востоку от Тихого. Также россияне продолжали попытки наступления на Купянском направлении, однако безрезультатно.

. Геолокационные кадры свидетельствуют об успехе противника к северо-востоку от Тихого. Также россияне продолжали попытки наступления на Купянском направлении, однако безрезультатно. В конце концов российские армии удалось продвинуться в направлении Боровой – вражеские силы имели движение на запад от Макеевки.

– вражеские силы имели движение на запад от Макеевки. На Лиманском направлении без изменений – врагу не удалось захватить украинские позиции.

без изменений – врагу не удалось захватить украинские позиции. Российские войска 12 и 13 апреля продолжали наступательные действия к северо-востоку от Северска в районе Григорьевки и Белогоровки, которые в конце концов были напрасными.

Российские войска недавно продвинулись на юг от Часового Яра . Геолокационные кадры, опубликованные 12 апреля, свидетельствуют, что враг захватил новые позиции к востоку от Ступочек. За последние двое суток российские войска продолжали штурм самого Часового Яра и южнее Часового Яра от Андреевки и в направлении Предтечино.

. Геолокационные кадры, опубликованные 12 апреля, свидетельствуют, что враг захватил новые позиции к востоку от Ступочек. За последние двое суток российские войска продолжали штурм самого Часового Яра и южнее Часового Яра от Андреевки и в направлении Предтечино. Российские войска продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но не продвинулись. В то же время ISW пересмотрел свои оценки российских продвижений вдоль автодороги Т-05-16 в направлении Нелиповки. Отмечается, что российские ДРГ временно продвинулись к этому участку с целью перерезать украинские наземные пути сообщения (GLOCs) вблизи Нелиповки, но не удерживают постоянных позиций в этом районе.