Всего за прошедшие сутки зафиксировано 135 боевых столкновений. Бои шли по всей линии соприкосновения, однако самая тяжелая ситуация сейчас в Донецкой области.

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Ситуация на фронте по состоянию на 20 июля