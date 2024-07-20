Всего за прошедшие сутки зафиксировано 135 боевых столкновений. Бои шли по всей линии соприкосновения, однако самая тяжелая ситуация сейчас в Донецкой области.
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Россия снова атаковала Украину "Шахедами": хронология 878 дня войны Ситуация на фронте по состоянию на 20 июля На Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении враг атаковал 10 раз. Состоялось 5 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. На Лиманском направлении россияне атаковали 16 раз возле Грековки, Невского, Тернов, Новосадового, а также в Серебрянском лесу.
На Северском направлении украинским воинам пришлось отражать 11 вражеских штурмов вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного.
На Краматорском направлении оккупанты 9 раз атаковали в районах Часового Яра, Клещеевки, Григорьевки и Белой Горы.
На Торецком направлении россияне совершили 19 атак неподалеку Северного, Торецка, Нью-Йорка и Железного
На Покровском направлении наши защитники наши защитники отразили аж 36 штурмовых действий. Враг атаковал в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиновое, Яснобродовка, Скучное, Александрополь и Новоселовка Первая, где при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки и Новоселовки Первой.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 11 атак у Красногоровки, Карловки, Парасковиевки и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении враг совершил 1 штурм неподалеку Водяного.
На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. 7 атак россиян не имели успеха в районах Малой Токмачки, Щербаков, Работино и Новоандреевки.
На Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не изменилась. На севере Украины признаков формирования наступательных группировок оккупантов, по-прежнему, нет. На границе с Черниговской и Сумской областями Россия сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.