Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень. Бої точилися по всій лінії зіткнення, однак найважча ситуація зараз на Донеччині.

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Ситуація на фронті станом на 20 липня