Росіяни намагаються просунутися вглиб України, особливо на Покровському напрямку, але українські воїни продовжують тримати оборону та виснажувати окупантів.
Зафіксовано 135 бойових зіткнень у різних районах, найважча ситуація на Донеччині.
Українські війська відбили численні атаки на різних напрямках, зокрема 36 штурмів на Покровському напрямку.
Окупанти продовжують намагатися вибити українські підрозділи з позицій, зокрема на лівому березі Дніпра.
Також ворог зберігає військову присутність на кордоні з Чернігівською та Сумською областями.
Карта фронту 20 липня / Колаж 24 Каналу
Росіяни намагаються просунутися вглиб України, користуючись перевагою у живій силі та техніці. Особливо росіяни націлились на Покровський напрямок. Однак українські воїни продовжують тримати оборону – вони не лише дають відсіч ворогу, а й виснажують окупантів по всій лінії фронту.
Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень. Бої точилися по всій лінії зіткнення, однак найважча ситуація зараз на Донеччині.