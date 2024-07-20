Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень. Бої точилися по всій лінії зіткнення, однак найважча ситуація зараз на Донеччині.

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Ситуація на фронті станом на 20 липня

На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку ворог атакував 10 разів. Відбулося 5 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 16 разів біля Греківки, Невського, Тернів, Новосадового, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українським воїнам довелося відбивати 11 ворожих штурмів поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти 9 разів атакували в районах Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 19 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного

На Покровському напрямку наші захисники наші захисники відбили аж 36 штурмових дій. Ворог атакував в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Яснобродівка, Скучне, Олександропіль та Новоселівка Перша, де за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак біля Красногорівки, Карлівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 1 штурм неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. 7 атак росіян не мали успіху в районах Малої Токмачки, Щербаків, Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень з ворогом на лівобережжі Дніпра.

На Гуляйпільському, Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка не змінилася. На півночі України ознак формування наступальних угруповань окупантів, як і раніше, немає.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.