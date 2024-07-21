В общем, количество боевых столкновений существенно возросло. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 172 боевых столкновения.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 7 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении противник 13 раз атаковал позиции ВСУ. Силы обороны отражали штурмовые действия у 7 различных населенных пунктов. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 11 атак оккупантов неподалеку Невского, Макеевки и в сторону Лозовой.

На Северском направлении Силы обороны остановили 11 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать оборону, в частности, в районах Часового Яра, где состоялась более половины из этих боестолкновений, Клещеевки, Калиновки и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 10 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Покровском направлении ВСУ отбили 52 штурмовые и наступательные действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Прогресса, где провел 16 и 17 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлено неподалеку Воздвиженки, Лозоватского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил 6 штурмов неподалеку Константиновки и Старомайорского Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось 7 боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Щербаков и Новоданиловки. Враг выпустил более полусотни неуправляемых авиаракет в сторону Каменского и Лобкового.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага на левобережье реки Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.