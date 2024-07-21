В общем, количество боевых столкновений существенно возросло. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 172 боевых столкновения.

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