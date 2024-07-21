Загалом, кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Так, протягом минулої доби було зафіксовано 172 бойових зіткнення.

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