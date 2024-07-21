Загалом, кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Так, протягом минулої доби було зафіксовано 172 бойових зіткнення.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп'янському напрямку противник 13 разів атакував позиції ЗСУ. Сили оборони відбивали штурмові дії біля 7 різних населених пунктів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів неподалік Невського, Макіївки та у бік Лозової.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 11 штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, Кліщіївки, Калинівки та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 10 атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 52 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, де провів 16 та 17 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Воздвиженки, Лозуватського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив 6 штурмів неподалік Костянтинівки та Старомайорського Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось 7 бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Щербаків та Новоданилівки. Ворог випустив понад півсотні некерованих авіаракет у бік Кам'янського та Лобкового.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога на лівобережжі річки Дніпро.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території Росії, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.