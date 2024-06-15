В Генштабе сообщили, что в течение суток на фронте зафиксировали 112 боевых столкновений.

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Какова ситуация на фронте 15 июня

За сегодня на фронте уже произошло 31 боевое столкновение. Оккупанты совершили 12 авиаударов с применением 19 КАБов, 547 обстрелов позиций наших войск. Также российские захватчики пустили в действие для ударов 18 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении с начала суток российские террористы три раза пытались потеснить наших воинов с позиций. Возле Тихого атака отбита. Продолжается бой в двух локациях в районе Волчанска. По уточненным данным, за вчера на этом направлении враг потерял более 112 человек убитыми и ранеными. Также уничтожено боевую бронированную машину, десять автомобилей, три единицы специальной техники и три склада с боеприпасами. Поврежден танк, две артсистемы, пять автомобилей и единицу спецтехники.

На Северском направлении враг атакует наших воинов возле Раздоловки. Продолжается бой. Враг успеха не достиг.

На Купянском направлении сейчас продолжаются 5 боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Андреевка, Грековка и Невское оккупанты пытаются выбить наши подразделения с позиций. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении ситуация сейчас самая напряженная. Сейчас там продолжаются три боевых столкновения в районах Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Столько же атак уже отбито. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки, наносят комплексного огневого поражения.

На Кураховском направлении успешно отражено пять попыток врага вклиниться в нашу оборону неподалеку Победы и Парасковиевки.

На Времовском направлении наши воины отражают атаку в районе Старомайорского. Ситуация контролируется. Возле Урожайного и Водяного четыре боестолкновения уже завершились. Противник понес потери и перегруппировывается.

На Ореховском направлении враг совершил две неудачные попытки вытеснить украинских воинов с позиций в районе Малой Токмачки и Работино. Потери оккупантов уточняются.

На других направлениях особых изменений в обстановке нет.

Актуальные потери врага

За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 3 средства ПВО, пункт управления БПЛА, три артиллерийских средства, два склада боеприпасов и 15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов.

В итоге, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 090 оккупантов. Также враг потерял 20 танков, 29 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, две РСЗО, 4 средства ПВО, 51 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 ракет, 57 автомобилей и 12 единиц специальной техники.