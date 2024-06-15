За сегодня на фронте уже произошло 31 боевое столкновение. Оккупанты совершили 12 авиаударов с применением 19 КАБов, 547 обстрелов позиций наших войск. Также российские захватчики пустили в действие для ударов 18 дронов-камикадзе.
На других направлениях особых изменений в обстановке нет.
Актуальные потери врага
За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 3 средства ПВО, пункт управления БПЛА, три артиллерийских средства, два склада боеприпасов и 15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов.
В итоге, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 090 оккупантов. Также враг потерял 20 танков, 29 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, две РСЗО, 4 средства ПВО, 51 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 ракет, 57 автомобилей и 12 единиц специальной техники.