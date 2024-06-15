У Генштабі повідомили, що впродовж доби на фронті зафіксували 112 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на фронті 15 червня

За сьогодні на фронті вже відбулося 31 бойове зіткнення. Окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій наших військ. Також російські загарбники пустили в дію для ударів 18 дронів-камікадзе.

На інших напрямках особливих змін в обстановці немає.

Актуальні втрати ворога

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 3 засоби ППО, пункт управління БпЛА, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу і ОВТ окупантів.

У підсумку, минулої доби ЗСУ ліквідували 1 090 окупантів. Також ворог втратив 20 танків, 29 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві РСЗВ, 4 засоби ППО, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 7 ракет, 57 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.