За сьогодні на фронті вже відбулося 31 бойове зіткнення. Окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій наших військ. Також російські загарбники пустили в дію для ударів 18 дронів-камікадзе.
На інших напрямках особливих змін в обстановці немає.
Актуальні втрати ворога
За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 3 засоби ППО, пункт управління БпЛА, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу і ОВТ окупантів.
У підсумку, минулої доби ЗСУ ліквідували 1 090 окупантів. Також ворог втратив 20 танків, 29 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві РСЗВ, 4 засоби ППО, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 7 ракет, 57 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.