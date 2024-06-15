У Генштабі повідомили, що впродовж доби на фронті зафіксували 112 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на фронті 15 червня

За сьогодні на фронті вже відбулося 31 бойове зіткнення. Окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій наших військ. Також російські загарбники пустили в дію для ударів 18 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби російські терористи три рази намагалися потіснити наших воїнів з позицій. Біля Тихого атаку відбито. Триває бій у двох локаціях в районі Вовчанська. За уточненими даними, за вчора на цьому напрямку ворог втратив понад 112 осіб вбитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, десять автомобілів, три одиниці спеціальної техніки та три склади з боєприпасами. Пошкоджено танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів і одиницю спецтехніки.

На Сіверському напрямку ворог атакує наших воїнів біля Роздолівки. Триває бій. Ворог успіху не має.

На Куп'янському напрямку зараз тривають 5 боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити наші підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація наразі найнапруженіша. Зараз там тривають три бойових зіткнення в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Стільки ж атак вже відбито. Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки, завдають комплексного вогневого ураження.

На Курахівському напрямку успішно відбито п’ять спроб ворога вклинитись в нашу оборону неподалік Побєди та Парасковіївки.

На Времівському напрямку наші воїни відбивають атаку в районі Старомайорського. Ситуація контрольована. Біля Урожайного та Водяного чотири боєзіткнення вже завершились. Противник зазнав втрат та перегруповується.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби витіснити українських воїнів з позицій у районі Малої Токмачки і Роботиного. Втрати окупантів уточнюються.

На інших напрямках особливих змін в обстановці немає.

Актуальні втрати ворога

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 3 засоби ППО, пункт управління БпЛА, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу і ОВТ окупантів.

У підсумку, минулої доби ЗСУ ліквідували 1 090 окупантів. Також ворог втратив 20 танків, 29 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві РСЗВ, 4 засоби ППО, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 7 ракет, 57 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.