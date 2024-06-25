Зато с начала этих суток, 25 июня, уже произошло 48 боевых столкновений. Захватчики совершили четыре авиационных удара с применением девяти КАБов, более 550 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

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Карта боевых действий 25 июня

На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанска. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Три попытки оккупантов продвинуться вперед нашими защитниками отражено, еще столько же – продолжаются. Потерь позиций не допущено.

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять штурмов противника вблизи Копанок и Макеевки. Еще одно боестолкновение – продолжается.

На Северском направлении успеха не имели три атаки российских захватчиков вблизи Белогоровки и Выемки. Напряженная обстановка – в районе Верхнекаменского, где в настоящее время продолжается четыре боевых столкновения. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении украинские военные успешно отбили штурм противника вблизи Андреевки. Не оставляют попыток оккупанты вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Часового Яра и Ивановского, где в настоящее время продолжаются семь боев. Также агрессор пытается приблизиться к Торецку. За сегодня подразделения Сил обороны уже одну вражескую атаку успешно отбили. В то же время еще одно штурмовое действие противника на этом направлении наши воины сдерживают.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. За сегодня уже произошло 13 боевых столкновений. Враг пытается прорваться из района Очеретино в направлениях Евгеновки, Новоалександровки и Воздвиженки. Восемь вражеских атак нашими защитниками успешно отражено, еще пять – продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

На Кураховском направлении россияне пытались штурмовать вблизи Георгиевки, успеха не имели.

На Времовском направлении также успеха не имели две атаки врага, у Константиновки и Урожайного.

На Ореховском направлении россияне совершили неудачный штурм вблизи Работино.

На других направлениях особых изменений в обстановке нет.