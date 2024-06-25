Зато с начала этих суток, 25 июня, уже произошло 48 боевых столкновений. Захватчики совершили четыре авиационных удара с применением девяти КАБов, более 550 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

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Карта боевых действий 25 июня

На других направлениях особых изменений в обстановке нет.