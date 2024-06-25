Натомість від початку цієї доби, 25 червня, вже відбулося 48 бойових зіткнень. Загарбники здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням дев'яти КАБів, понад 550 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

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Карта бойових дій 25 червня

На інших напрямках особливих змін в обстановці немає.