Від ранку на різних напрямках фронту відбулося 48 бойових зіткнень за день.
Українські війська відбили атаки російських загарбників у різних районах, не допускаючи втрат позицій.
Ворог хоче наблизитися до Торецька. Також тривають бої в районах Вовчанська та Часів Яру.
Карта бойових дій 25 червня / Колаж 24 Каналу
На фронті у різних напрямках точаться інтенсивні бої. Лише минулої доби відбулося 170 бойове зіткнення з російськими військами.
Натомість від початку цієї доби, 25 червня, вже відбулося 48 бойових зіткнень. Загарбники здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням дев'яти КАБів, понад 550 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.