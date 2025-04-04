Горячее всего на Покровском и Торецком направлениях: сводка Генштаба на 4 апреля

В Генштабе обнародовали сводку на 4 апреля. За прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

Смотрите также ISW рассказал об успехах ВСУ под Покровском и всех продвижениях оккупантов: карты и обзор фронта

Карта боевых действий на 4 апреля

На Харьковском направлении произошло 4 штурма, в сторону Каменки и в районе Волчанска.

На Купянском направлении – 5 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и в направлении Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 19 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, Екатериновка и в сторону Новомихайловки, Торского, Зеленой Долины.

На Северском направлении враг атаковал в районах Верхнекаменского и в сторону Ивано-Дарьевки и Выемки, произошло 4 боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 1 вражеский штурм в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 29 атак в районах Крымского, Дачного, Дружбы, Дилиевки, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Тарасовка, Елизаветовка, Зверево, Удачное, Преображенка, Серебряное, Новосергиевка, Надиевка, Успеновка, Андреевка и в сторону Романовки, Алексеевки, Водяного Второго, Котляровки и Александрополя.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 9 штурмов в направлениях Разлива и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении россияне не наступали.

На Ореховском направлении в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское враг совершил 8 атак, которые были напрасными.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться, что тоже не имело успеха.

На Курском направлении произошло 13 боестолкновений. Враг нанес 359 артиллерийских обстрелов, из них четыре – из реактивных систем залпового огня; совершил 16 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.