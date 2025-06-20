Захватчики также имеют продвижение еще возле двух населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулись россияне

В DeepState обновили карту около 10 часов утра 20 июня. Согласно их данным, захватчики продвинулись возле 2 населенных пунктов.

Аналитики также пишут, что враг оккупировал Шевченко Первое.

Важно! Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока нет.

Враг оккупировал Шевченко Первое, а также продвинулся возле Новооленевки и Малиновки,

– говорится в сообщении.

Ситуация возле Шевченко Первое: смотрите на карте

Враг продвинулся вблизи Новооленевки: смотрите на карте

Россияне продвинулись возле Малиновки: смотрите на карте

К слову, в Генштабе сообщали, что в течение минувших суток произошло 176 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 55 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 75 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 2798 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5062 артиллерийских обстрела, в частности 114 – из реактивных систем залпового огня.