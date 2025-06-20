Загарбники також мають просування ще біля двох населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулися росіяни

В DeepState оновили мапу близько 10 години ранку 20 червня. Відповідно до їхніх даних, загарбники просунулися біля 2 населених пунктів.

Аналітики також пишуть, що ворог окупував Шевченко Перше.

Важливо! Офіційного підтвердження цій інформації з боку Генштабу ЗСУ наразі немає.

Ворог окупував Шевченко Перше, а також просунувся біля Новооленівки та Малинівки,

– ідеться в повідомленні.

Ситуація біля Шевченко Перше: дивіться на карті

Ворог просунувся поблизу Новооленівки: дивіться на карті

Росіяни просунулися біля Малинівки: дивіться карті

До слова, в Генштабі повідомляли, що протягом минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 75 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 2798 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5062 артилерійських обстріли, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.