Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики в ночь на 9 ноября обновили свою карту боевых действий.
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Какова ситуация на фронте 9 ноября
По данным аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись возле Максимовки, Мясожаровки, Дальнего, Селидово, Петровки, Богоявленки и Победы.
Заметим, что Максимовка – село в Волновахском районе Донецкой области.
Россияне продвинулись возле Максимовки: смотрите на карте
Село Мясожаровка расположено в Сватовском районе Луганской области.
Какая ситуация возле Мясожаровки: смотрите на карте
Село Дальнее расположено в Покровском районе Донецкой области.
Агрессор продвинулся возле Дальнего: смотрите на карте
Российские захватчики продвинулись и возле города Селидово, что также в Покровском районе Донецкой области.
Продвижение врага возле Селидово: смотрите на карте
Село Петровка, возле которого продвинулся агрессор, также в Покровском районе.
Где расположена Петровка: смотрите на карте
Кроме того, российские военные продвинулись возле села Богоявленка Волновахского района Донецкой области.
Ситуация возле Богоявленки: смотрите на карте
Также агрессор продвинулся возле села Победа, что в Покровском районе.
Где расположено село Победа: смотрите на карте