Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики у ніч на 9 листопада оновили свою карту бойових дій.

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Яка ситуація на фронті 9 листопада

За даними аналітиків DeepState, окупанти просунулися біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди.

Зауважимо, що Максимівка – село у Волноваському районі Донецької області.

Росіяни просунулися біля Максимівки: дивіться на карті

Село М'ясожарівка розташоване у Сватівському районі Луганської області.

Яка ситуація біля М'ясожарівки: дивіться на карті

Село Дальнє розташоване в Покровському районі Донецької області.

Агресор просунувся біля Дального: дивіться на карті

Російські загарбники просунулися і біля міста Селидове, що також у Покровському районі Донеччини.

Просування ворога біля Селидового: дивіться на карті

Село Петрівка, біля якого просунувся агресор, також у Покровському районі.

Де розташована Петрівка: дивіться на карті

Окрім того, російські військові просунулися біля села Богоявленка Волноваського району Донецької області.

Ситуація біля Богоявленки: дивіться на карті

Також агресор просунувся біля села Побєда, що в Покровському районі.

Де розташоване село Побєда: дивіться на карті