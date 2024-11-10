Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики обновили свою карту боевых действий по состоянию на 10 ноября.

Важно Изнурительные бои на Кураховском направлении: Генштаб опубликовал сводку с фронта за сутки

Какая ситуация на фронте 10 ноября

На всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои, ведь враг продолжает активно штурмовать украинские позиции. Так, по состоянию на 10 ноября российские захватчики имеют успехи в Торецке, а также у Антоновки, Селидово и Богоявленки.

Так, есть продвижение российской армии в городе Торецк Донецкой области. Как сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ, оккупанты провели 14 штурмов, на 6 локациях на этом участке фронта продолжаются боевые действия.

Враг продвигается в Торецке: смотрите на карте

Также в течение суток враг имел успех в районе Антоновки на Кураховском направлении. Стоит отметить, что Кураховское направление враг сейчас штурмует активно. Только с начала этих суток враг совершил 46 атак на позиции ВСУ, 4 боестолкновения продолжаются.

Что происходит возле Антоновки: смотрите на карте

У Селидово Донецкой области враг также имеет продвижение в течение суток 10 ноября.

Ситуация возле Селидово: смотрите на карте

Российская армия имеет успех у Богоявленки Донецкой области.

Бои возле Богоявленки: смотрите на карте

В то же время украинские защитники продолжают наносить потери российской армии. Так, ГУР МО совместно с оперативной группировкой войск "Таврия" нанес успешный ракетный удар по месту скопления псковских десантников в Запорожской области. Кроме живой силы, повреждена была и вражеская техника.