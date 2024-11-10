Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

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Ситуация на фронте

Так, по информации Генштаба, с начала суток по всей линии фронта произошло 154 боевых столкновения. Тяжелее всего было на Кураховском направлении, где зафиксировали почти треть от общего количества.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 46 боестолкновений. Атаки противника отбивались нашими воинами вблизи населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Четыре атаки еще продолжаются. Оккупанты сбрасывали КАБы по районам населенных пунктов Курахово, Романовка и Дачное,

– уточнили в ВСУ.

Что происходит возле Курахово: смотрите на карте

Не менее напряженная ситуация на Покровском направлении, где за сутки произошло 35 штурмовых и наступательных действий врага.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 145 и ранили 204 оккупанта. Уничтожено две единицы автомобильной техники, два пункта управления БпЛА, багги и квадроцикл. Также были повреждены две единицы автомобильной техники, одну гаубицу и квадроцикл", – рассказали в Генштабе.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты 14 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки.

На Времовском направлении враг 13 раз пытался прорваться к Трудовому, Константинопольскому, Успеновке и Макаровке/

На Приднепровском направлении россияне провели 7 неудачных штурмов, однако оперативная обстановка без существенных изменений.