Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты DeepState.
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Где продвинулись россияне
Ночью 25 января аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, воины российской армии продвинулись в Торецке, а также еще около 3 населенных пунктов.
Враг продвинулся в Торецке, возле Надиевки, Дачного и Сухих Ялов,
– говорится в сообщении.
Россияне продвинулись в Торецке: смотрите на карте
Вражеские силы продвинулись возле Надиевки: смотрите на карте
Войска противника продвинулись вблизи Дачного: смотрите на карте
Оккупанты продвинулись возле Сухих Ялов: смотрите на карте