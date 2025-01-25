Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState.
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Де просунулися росіяни
Вночі 25 січня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися в Торецьку, а також ще біля 3 населених пунктів.
Ворог просунувся в Торецьку, біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів,
– ідеться в повідомленні.
Росіяни просунулися в Торецьку: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися біля Надіївки: дивіться на карті
Війська противника просунулися поблизу Дачного: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Сухих Ялів: дивіться на карті