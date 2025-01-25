Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState.

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Де просунулися росіяни

Вночі 25 січня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися в Торецьку, а також ще біля 3 населених пунктів.

Ворог просунувся в Торецьку, біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів,

– ідеться в повідомленні.

Росіяни просунулися в Торецьку: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися біля Надіївки: дивіться на карті

Війська противника просунулися поблизу Дачного: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Сухих Ялів: дивіться на карті