Враг продвинулся вблизи четырех населенных пунктов: обновленная карта DeepState
- Враг продвинулся возле населенных пунктов Поповый Яр, Ялта, Толстой и Веселое в Донецкой области.
- Украинские военные сдержали 200 боевых столкновений.
Продвижение российских войск на территории Украины, к сожалению, не утихает. Так, враг приблизился к четырем населенным пунктам Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Куда прорываются захватчики
Ресурс DeepState обновил карту 6 июля в 10 часов утра. По данным их аналитиков, россияне имеют продвижение в направлениях нескольких населенных пунктов.
Враг продвинулся возле Попового Яра, Ялты, Толстого и Веселого,
– говорится в сообщении.
Враг возле Попового Яра: смотрите на карте
Ситуация вблизи Ялты: показываем карту
Какая ситуация возле Толстого: смотрите на карте
Продвижение оккупантов возле Веселого: смотрите на карте
Украинские военные сдержали вражеские штурмы на нескольких направлениях фронта. Всего в течение суток произошло 200 боевых столкновений. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях.
Оккупанты также нанесли один ракетный удар, 65 авиаударов и совершили более 6 тысяч обстрелов по территории Украины, в частности из РСЗО.