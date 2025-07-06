Враг продвинулся вблизи четырех населенных пунктов: обновленная карта DeepState

Продвижение российских войск на территории Украины, к сожалению, не утихает. Так, враг приблизился к четырем населенным пунктам Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Куда прорываются захватчики

Ресурс DeepState обновил карту 6 июля в 10 часов утра. По данным их аналитиков, россияне имеют продвижение в направлениях нескольких населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Попового Яра, Ялты, Толстого и Веселого,

– говорится в сообщении.

Враг возле Попового Яра: смотрите на карте

Ситуация вблизи Ялты: показываем карту

Какая ситуация возле Толстого: смотрите на карте

Продвижение оккупантов возле Веселого: смотрите на карте

Украинские военные сдержали вражеские штурмы на нескольких направлениях фронта. Всего в течение суток произошло 200 боевых столкновений. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях.

Оккупанты также нанесли один ракетный удар, 65 авиаударов и совершили более 6 тысяч обстрелов по территории Украины, в частности из РСЗО.