В сети опубликовали ориентировочную карту движения российских воздушных целей, находившихся в воздушном пространстве Украины в течение ночи. На ней обозначены маршруты крылатых ракет "Калибр" и Х-101, баллистических ракет, а также реактивных беспилотников.

По данным мониторингового ресурса Monitoring War, на карте отображены основные направления движения целей. При этом на ней могут быть не отмечены отдельные места атак из-за недостатка информации. Отдельные маршруты также не отображались.

Карта движения воздушных целей



Визуализация комбинированной атаки противника на Украину / monitorwar

Напомним, в результате массированной российской атаки 20 ноября в Украине возникли проблемы с электроснабжением. В частности, были введены аварийные отключения во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Также экстренные графики были введены в Киеве.