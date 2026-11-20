За даними моніторингового ресурсу Monitoring War, карта відображає основні напрямки руху цілей. Водночас на ній можуть бути не позначені окремі місця атак через брак інформації. Поодинокі маршрути також не відображали.

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Карта руху повітряних цілей



Візуалізація ворожої комбінованої атаки по Україні/ monitorwar

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки 20 листопада в Україні виникли проблеми з електропостачанням. Зокрема, аварійні відключення запровадили у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Також екстрені графіки застосували в Києві.