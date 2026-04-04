Силы обороны провели зачистку от оккупантов возле нескольких населенных пунктов
- Силы обороны Украины зачистили территории вблизи Степногорска в Запорожье.
- Аналогичные действия проведены возле поселков Новоселовка и Январское на Днепропетровщине.
Силы обороны Украины зачистили участки вблизи трех населенных пунктов. Речь идет о направлениях на Запорожье и Днепропетровщине.
Об этом свидетельствуют обновленные данные DeepState.
Какие участки зачистили ВСУ?
Украинские военные продолжают вытеснять российскую армию с территории Украины. По данным аналитиков, ВСУ провели зачистку от оккупантов у Степногорска, что в Запорожье.
Аналогичные действия Сил обороны ресурс зафиксировал на Днепропетровщине. Там бойцы действовали возле поселков Новоселовка и Январское.
Какова ситуация на фронте?
По данным ISW, российские атаки на фронте не утихают. В частности, днях бои шли в Курской, Сумской, Харьковской, Донецкой и других областях. В то же время украинским военным удалось продвинуться на западе Запорожской области.
В марте 2026 года Россия сбросила на Украину почти 8 тысяч управляемых авиабомб. Кроме того, по данным Минобороны Украины, на фронте состоялось около 4 985 боевых столкновений и более сотни артобстрелов украинских позиций.
В то же время российское Минобороны заявило о "захвате всей Луганщины". В Третьей штурмовой бригаде опровергли заявление россиян, отметив, что ВСУ контролируют населенные пункты Надежда, Новоегоровка и Грековка.