Карта боевых действий по состоянию на 1 июля / Коллаж 24 Канала
В Украине продолжаются 493 сутки полномасштабного вторжения, которые начали российские захватчики. Враг не оставляет попыток наступать на нескольких направлениях на Востоке, однако все их попытки напрасны, ведь ВСУ дают мощный отпор противнику.
За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, военных и гражданских инфраструктурных объектах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В частности, в результате ракетного удара крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке в Донецкой области – 2 гражданских человека погибли и 6 ранены, школа полностью разрушена. В результате обстрела российскими оккупантами жилого дома в Антоновке в Херсонской области получила ранение семья с ребенком. В общей сложности повреждено около 30 гражданских жилых домов.
Вместе с тем, в ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Какая ситуация на Севере
Враг безрезультатно наступает на Востоке
Враг пытался наступать в районе Серебрянского лесничества: смотрите на карте
Россияне не оставляют попыток наступать возле Бахмута: смотрите на карте
Враг не достиг успеха возле Авдеевки: смотрите на карте
ВСУ дают отпор вблизи Марьинки: смотрите на карте
Россияне обороняются на Юге
Карта боевых действий на Юге
Кроме того, на фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции. В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области отказались участвовать в боевых действиях. Имеющееся в подразделении вооружение российские отказники вывели из строя.
Вместе с тем оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". Так, в населенном пункте Тополовка Херсонской области российское военное командование расселяет своих военнослужащих в частных домах, в которых проживает гражданское население.
ВСУ наносят немалые потери оккупантам
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
1 пункт управления,
6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника,