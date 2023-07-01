Так, россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

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Враг не прекращает коварных обстрелов

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, военных и гражданских инфраструктурных объектах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В частности, в результате ракетного удара крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке в Донецкой области – 2 гражданских человека погибли и 6 ранены, школа полностью разрушена. В результате обстрела российскими оккупантами жилого дома в Антоновке в Херсонской области получила ранение семья с ребенком. В общей сложности повреждено около 30 гражданских жилых домов.

Вместе с тем, в ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Какая ситуация на Севере

Враг безрезультатно наступает на Востоке

Враг пытался наступать в районе Серебрянского лесничества: смотрите на карте

Россияне не оставляют попыток наступать возле Бахмута: смотрите на карте

Враг не достиг успеха возле Авдеевки: смотрите на карте

ВСУ дают отпор вблизи Марьинки: смотрите на карте

Россияне обороняются на Юге

Карта боевых действий на Юге

Кроме того, на фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции. В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области отказались участвовать в боевых действиях. Имеющееся в подразделении вооружение российские отказники вывели из строя.

Вместе с тем оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". Так, в населенном пункте Тополовка Херсонской области российское военное командование расселяет своих военнослужащих в частных домах, в которых проживает гражданское население.

ВСУ наносят немалые потери оккупантам

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • 1 пункт управления,
  • 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника,
  • 3 склада боеприпасов,
  • 24 артиллерийских средства на огневых позициях,
  • станцию РЭБ противника.