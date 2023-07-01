Карта бойових дій станом на 1 липня / Колаж 24 Каналу
В Україні триває 493 доба повномасштабного вторгнення, яке розпочали російські загарбники. Ворог не полишає спроб наступати на кількох напрямках на Сході, проте всі їх спроби марні, адже ЗСУ дають потужну відсіч противнику.
Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об'єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Зокрема, внаслідок ракетного удару крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-К" по школі в Сергіївці на Донеччині – 2 цивільні людини загинули й 6 поранено, школа повністю зруйнована. Внаслідок обстрілу російськими окупантами житлового будинку в Антонівці на Херсонщині отримала поранення родина з дитиною. Загалом, пошкоджено близько 30 цивільних житлових будинків.
Разом з тим, у ЗСУ наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Яка ситуація на Півночі
Ворог безрезультатно наступає на Сході
Ворог намагався наступати в районі Серебрянського лісництва: дивіться на карті
Росіяни не полишають спроб наступати біля Бахмута: дивіться на карті
Ворог не мав успіху поблизу Авдіївки: дивіться на карті
ЗСУ дають відсіч поблизу Мар'їнки: дивіться на карті
Росіяни обороняються на Півдні
Карта бойових дій на Півдні
Окрім того, на тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу.
Разом з тим, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості "живого щита". Так, в населеному пункті Тополівка Херсонської області, російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення.
ЗСУ завдають чималих втрат окупантам
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
1 пункт управління,
6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника,