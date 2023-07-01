Так, росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

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Ворог не припиняє підступних обстрілів

Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об'єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Зокрема, внаслідок ракетного удару крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-К" по школі в Сергіївці на Донеччині – 2 цивільні людини загинули й 6 поранено, школа повністю зруйнована. Внаслідок обстрілу російськими окупантами житлового будинку в Антонівці на Херсонщині отримала поранення родина з дитиною. Загалом, пошкоджено близько 30 цивільних житлових будинків.

Разом з тим, у ЗСУ наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Яка ситуація на Півночі

Ворог безрезультатно наступає на Сході

Ворог намагався наступати в районі Серебрянського лісництва: дивіться на карті

Росіяни не полишають спроб наступати біля Бахмута: дивіться на карті

Ворог не мав успіху поблизу Авдіївки: дивіться на карті

ЗСУ дають відсіч поблизу Мар'їнки: дивіться на карті

Росіяни обороняються на Півдні

Карта бойових дій на Півдні

Окрім того, на тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу.

Разом з тим, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості "живого щита". Так, в населеному пункті Тополівка Херсонської області, російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення.

ЗСУ завдають чималих втрат окупантам

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

  • 1 пункт управління,
  • 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника,
  • 3 склади боєприпасів,
  • 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях,
  • станцію РЕБ противника.