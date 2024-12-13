Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Противник также нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 35 авиаударов и совершил 4 170 обстрелов, из них 103 – из реактивных систем залпового огня.
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Как изменилась ситуация на фронте за последние сутки
На Харьковском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Глубокого и Старицы.
Какова ситуация вблизи Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Загрызово, Двуречной и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.
Как изменился фронт возле Копанок: смотрите на карте
На Краматорском направлении украинские защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра, Григорьевки и в направлении Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районе Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое.
Враг штурмовал позиции вблизи Миролюбовки: смотрите на карте
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки.
Что происходит возле Сонцовки: смотрите на карте
На Времовском направлении противник совершил 31 штурм наших позиций в районах Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.
Враг атаковал позиции ВСУ в Константинопольском: смотрите на карте
На Ореховском направлении оккупант совершил две безрезультатные попытки атаковать позиции украинских подразделений в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.
Продолжается операция в Курской области, где украинские воины сдержали 21 атакующее действие захватчиков. Также террористическая армия не прекращает бомбардировки собственных территорий; по имеющейся информации, за прошедшие сутки противник нанес 12 авиаударов с применением 18 КАБ.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.