Более 30 боев на Новопавловском направлении, продолжаются атаки на Курщине: карта фронта за 16 июня

Российские оккупанты ведут активные бои на всех направлениях фронта. Силы обороны останавливают многочисленные вражеские атаки и защищают украинскую землю.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За сутки россияне нанесли четыре ракетных и 54 авиационных удара по украинским позициям и населенным пунктам

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении, которое Генштаб отныне называет Южно-Слобожанским, противник семь раз наступал возле Волчанска, Старицы, Каменки и в сторону Довгенького.

На Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов. Штурмы противника были остановлены вблизи Голубовки, Загрызово, Степовой Новоселовки, в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении произошло 14 атак россиян, они пытались продвинуться вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголово, Ольговки, Карповки, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении защитники отбили четыре штурма оккупантов у Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении 10 боестолкновений произошло в районах Часового Яра, Белой Горы, Новомаркового и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак возле Торецка, наступал в сторону Русиного Яра, Новоспасского, Александро-Калинового и Яблоновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 46 штурмов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новосергеевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловка, Новониколаевка и Покровска.

Ситуация возле Покровска: показываем на карте

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 32 попытки врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар и в сторону Запорожья, Новоукраинки, Мирного, Шевченко, Одрадного, Богатыря.

Бои на Новопавловском направлении учащаются: карта фронта

На Ореховском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурмовых действия в районе Новоандреевки.

На Курском направлении украинские подразделения отбили 24 атаки российских войск. Враг нанес 12 авиационных ударов с применением 25 управляемых авиабомб, а также 233 раза обстрелял из артиллерии.

Северо-Слобожанское направление: показываем на карте

Украинские воины наносят за сутки ликвидировали 1200 российских захватчиков и поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.