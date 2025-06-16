Более 30 боев на Новопавловском направлении, продолжаются атаки на Курщине: карта фронта за 16 июня
- Российские оккупанты ведут активные бои на всех направлениях фронта, в частности на Новопавловском направлении произошло более 30 боев.
- За сутки украинские силы обороны остановили многочисленные атаки, ликвидировали 1200 российских захватчиков и поразили 22 района сосредоточения вражеских сил.
- Украинские защитники остановили 46 штурмов на Покровском направлении и отбили атаки на других направлениях, включая Ореховский и Северский.
Российские оккупанты ведут активные бои на всех направлениях фронта. Силы обороны останавливают многочисленные вражеские атаки и защищают украинскую землю.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За сутки россияне нанесли четыре ракетных и 54 авиационных удара по украинским позициям и населенным пунктам
Смотрите также За сутки уничтожено 1200 оккупантов и десятки единиц техники: потери России по состоянию на 16 июня
Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении, которое Генштаб отныне называет Южно-Слобожанским, противник семь раз наступал возле Волчанска, Старицы, Каменки и в сторону Довгенького.
На Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов. Штурмы противника были остановлены вблизи Голубовки, Загрызово, Степовой Новоселовки, в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении произошло 14 атак россиян, они пытались продвинуться вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголово, Ольговки, Карповки, Торского и Григорьевки.
На Северском направлении защитники отбили четыре штурма оккупантов у Серебрянки и Григорьевки.
На Краматорском направлении 10 боестолкновений произошло в районах Часового Яра, Белой Горы, Новомаркового и Курдюмовки.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак возле Торецка, наступал в сторону Русиного Яра, Новоспасского, Александро-Калинового и Яблоновки.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 46 штурмов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новосергеевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловка, Новониколаевка и Покровска.
Ситуация возле Покровска: показываем на карте
На Новопавловском направлении наши защитники остановили 32 попытки врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар и в сторону Запорожья, Новоукраинки, Мирного, Шевченко, Одрадного, Богатыря.
Бои на Новопавловском направлении учащаются: карта фронта
На Ореховском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурмовых действия в районе Новоандреевки.
На Курском направлении украинские подразделения отбили 24 атаки российских войск. Враг нанес 12 авиационных ударов с применением 25 управляемых авиабомб, а также 233 раза обстрелял из артиллерии.
Северо-Слобожанское направление: показываем на карте
Украинские воины наносят за сутки ликвидировали 1200 российских захватчиков и поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.