Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. За вчерашний день противник также нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, 67 авиационных ударов, а также совершил 5 587 обстрелов, 167 из них – из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на Востоке Украины

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого.

Бои продолжались в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении было 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки.

Силы обороны отбили вражеские атаки возле Петропавловки: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска отбили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка, Чернещина, Дружелюбовка, Новосадово и Диброва.

Враг отбит в районе Макеевки: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки возле Выемки.

Россияне пытались двигаться возле Выемки: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Калиновки, Клещиевки, Григорьевки и Ступочков.

Вблизи Клещиевки продолжались бои: смотрите на карте

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 9 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Дачного, Торецка и Щербиновки. Кроме того, штурмовал вблизи Нелиповки.

Штурмы также состоялись возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отбили 35 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки, Миролюбовки и Михайловки.

Возле Селидово российская армия также наступала: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Горняка, Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Катериновки и Константиновки. В целом враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

ВСУ сдерживают врага возле Цукурино: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Времовском направлении оккупанты совершили шесть атак наших позиций вблизи Угледара.

Россияне атаковали возле Угледара: смотрите на карте

На Ореховском направлении произошло два безуспешные для врага боевые столкновения неподалеку от Работино.

Боестолкновения были и возле Работино: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг провел один неудачный штурм, получив отпор.

Как изменился фронт на других направлениях

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. По имеющейся информации, за минувшие сутки враг нанес по Курской области 16 авиационных ударов с использованием 27 управляемых авиационных бомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, активизировал деятельность авиации, с территории РФ осуществлял обстрелы по Брусках, Малушиному, Павловке, Журавке, Большой Писаревке, Бояро-Лежачам и ряду других приграничных населенных пунктов.