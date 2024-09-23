Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. За вчорашній день противник також завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, 67 авіаційних ударів, а також здійснив 5 587 обстрілів, 167 з них – із реактивних систем залпового вогню.

До теми Таврійські десантники на Курахівському напрямку відбили масований штурм росіян: потужні кадри

Яка ситуація на Сході України

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого.

Бої тривали в районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку було 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки.

Сили оборони відбили ворожі атаки біля Петропавлівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка, Чернещина, Дружелюбівка, Новосадове та Діброва.

Ворога відбито в районі Макіївки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки біля Виїмки.

Росіяни намагалися рухатися біля Виїмки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочків.

Поблизу Кліщіївки тривали бої: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 9 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Дачного, Торецька та Щербинівки. Окрім того, штурмував поблизу Неліпівки.

Штурми також відбулися біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбили 35 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Селидового, Маринівки, Миролюбівки та Михайлівки.

Біля Селидового російська армія також наступала: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Гірника, Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Загалом ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

ЗСУ стримують ворога біля Цукуриного: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Времівському напрямку окупанти здійснили шість атак наших позицій поблизу Вугледару.

Росіяни атакували біля Вугледару: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку відбулося два безуспішні для ворога бойові зіткнення неподалік Роботиного.

Боєзіткнення були й біля Роботиного: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог провів один невдалий штурм, отримавши відсіч.

Як змінився фронт на інших напрямках

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За наявною інформацією, за минулу добу ворог завдав по Курщині 16 авіаційних ударів з використанням 27 керованих авіаційних бомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, активізував діяльність авіації, з території РФ здійснював обстріли по Брусках, Малушиному, Павлівці, Журавці, Великій Писарівці, Бояро-Лежачам та ряду інших прикордонних населених пунктів.