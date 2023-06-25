Сейчас оккупанты сосредоточили основные усилия на 3 направлениях – Лиманском, Марьинском и Авдеевском. За сутки на указанных участках фронта произошло 29 боевых столкновений.

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Какая ситуация на Востоке

Россияне пытались наступать близ Берестового: смотрите на карте

Оккупанты вели безрезультативное наступление в районе Веселого: смотрите на карту

Захватчики наступали возле Ивановского в Донецкой области: смотрите на карте

Россияне не оставляют попыток наступления на Марьинку: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Какая ситуация на других участках фронта

Силы обороны нанесли мощные удары по оккупантам

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а также уничтожила 1-й зенитно-ракетный комплекс врага. Кроме того, наши защитники уничтожили 6 разведывательных БПЛА россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях, а также 2 радиоэлектронной станции борьбы противника.