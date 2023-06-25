Наразі окупанти зосередили основні зусилля на 3 напрямках – Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському. За добу на зазначених ділянках фронту відбулися 29 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на Сході

На Куп'янському напрямку росіяни наступали у напрямку Берестового, успіху не мали. Крім того, артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове у Харківській області.

Росіяни намагалися наступати поблизу Берестового: дивіться на карті

На Лиманському напрямку російські солдати здійснили безрезультативні наступальні дії в напрямку населеного пункту Веселе. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Білогорівки Луганської області. З артилерії обстріляли Невське і Білогорівку в Луганській області, а також Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

Окупанти вели безрезультативний наступ в районі Веселого: дивіться на карту

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Іванівського у Донецькій області, успіху не мав. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

Загарбники наступали біля Іванівського у Донецькій області: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар'їнки, успіху не мав. Водночас росіяни здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Георгіївка, Курахове та Олексіївка у Донецькій області.

Росіяни не полишають спроб наступу на Мар'їнку: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного у Донецькій області. Крім цього, ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новоолександрівка, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Уманське, Веселе, Карлівка, Первомайське та Невельське у Донецькій області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав кілька авіаційних ударів в районах населених пунктів Пречистівка, Золота Нива, Макарівка у Донецькій області, а також здійснив обстріли Катеринівки, Богоявленки, Новомихайлівки, Благодатного, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви, Новоукраїнки Донецької області.

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні просування українських військ. До того ж росіяни завдали авіаційних ударів в районах Оріхова, Новоданилівки, Роботиного у Запорізькій області.

За добу ворог здійснив артилерійські обстріли близько 50 населених пунктів, серед них: Новодарівка, Левадне, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області ;

; Нікополь Дніпропетровської області ;

; Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Микільське, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

Яка ситуація на інших ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Крім того, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Галаганівка Чернігівської області ;

; Нововасилівка, Чуйківка, Руденка, Фотовиж, Волфине Сумської області;

Окіп, Червона Зоря, Ветеринарне, Пильна, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Чугунівка у Харківській області.

Сили оборони завдали потужних ударів по окупантах

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника, а також знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Крім того, наші захисники знищили 6 розвідувальних БпЛА росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітний ракетний комплекс "Стріла", 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.