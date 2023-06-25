Наразі окупанти зосередили основні зусилля на 3 напрямках – Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському. За добу на зазначених ділянках фронту відбулися 29 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на Сході

Росіяни намагалися наступати поблизу Берестового: дивіться на карті

Окупанти вели безрезультативний наступ в районі Веселого: дивіться на карту

Загарбники наступали біля Іванівського у Донецькій області: дивіться на карті

Росіяни не полишають спроб наступу на Мар'їнку: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Сили оборони завдали потужних ударів по окупантах

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника, а також знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Крім того, наші захисники знищили 6 розвідувальних БпЛА росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітний ракетний комплекс "Стріла", 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.