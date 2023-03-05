18 ударов по живой силе и технике россиян, бои в Бахмуте: карта боевых действий за 5 марта

Наши защитники и защитницы героически отражают атаку врага. Оккупанты пытаются окружить Бахмут, однако город до сих пор стоит.

В Генштабе доложили актуальную информацию на фронте по состоянию на утро 5 марта. Где пытается наступать враг и какие успехи получили ВСУ – читайте дальше.

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Какая ситуация на фронте

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также отметили, что наши военные отразили более 130 атак противника по этим направлениям. Известно, что за прошедшие сутки Россия:

нанесла 6 ракетных и 24 авиационных удара;

совершила более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе – по гражданской инфраструктуре.

К сожалению, погибли и ранены мирные люди. Более того, в Генштабе ВСУ предупреждают, что до сих пор высока угроза ракетных ударов по всей Украине.

Что происходит на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено,

– заявили украинские военные.

Более того, оккупанты атаковали населенные пункты Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевка, Атинское, Голышевское, Павловка и Садки Сумской области и районов 35 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Дворичанское, Новомлынск и Двуречная.

Кроме того, не оставляли бить оккупанты и по другим направлениям фронта. В частности:

на Купянском и Лиманском направлениям – враги пытались наступать в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Удачи не имели. Из артиллерии били по районам населенных пунктов у линии столкновения. В списке Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Федоровка и Раздолевка Донецкой области;

направлениям – враги пытались наступать в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Удачи не имели. Из артиллерии били по районам населенных пунктов у линии столкновения. В списке Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Федоровка и Раздолевка Донецкой области; на Бахмутском направлении – россияне продолжают пытаться окружить Бахмут. За прошедшие сутки ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Ивановское и Бахмут Донецкой области. Вражеских обстрелов подверглись Федоровка, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Александро-Шультино, Север, Озарян;

направлении – россияне продолжают пытаться окружить Бахмут. За прошедшие сутки ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Ивановское и Бахмут Донецкой области. Вражеских обстрелов подверглись Федоровка, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Александро-Шультино, Север, Озарян; на Авдеевском и Шахтерском направлениях – россияне тщетно атакуют позиции ВСУ возле населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Победа. Из артиллерии и минометов ударили по районам более 30-ти населенных пунктов. В частности, Новобахмутовки, Очеретино, Бердичев, Водяного, Первомайского, Максимильяновки, Победы, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки;

направлениях – россияне тщетно атакуют позиции ВСУ возле населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Победа. Из артиллерии и минометов ударили по районам более 30-ти населенных пунктов. В частности, Новобахмутовки, Очеретино, Бердичев, Водяного, Первомайского, Максимильяновки, Победы, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки; на Запорожском и Херсонском направлениях – оккупанты оборонялись и пытались улучшить тактическое положение для возобновления наступления. С артиллерии обстреляли районы более 40 населенных пунктов. Под атаку попало Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Каменское Запорожской области; Берислав, Ольговка, Львов, Никольское, Днепровское Херсонской области и город Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Какая ситуация на фронте: смотрите на карте

ВСУ мощно атакуют, враги используют людей как "живой щит"

В Новой Каховке Херсонской области россияне используют мирных жителей как "живой щит". Чтобы сбить средства поражения, предназначенные для российских военных объектов, россияне размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города.

Российская оккупационная армия теряет контроль на поле боя над так называемыми "казачьими батальонами". В частности, в районе Угледара выполняет задачу вражеский казачий батальон "Степь/Тигр", командование которого крайне недовольно руководством вооруженных сил России и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии,

– говорится в сообщении.

Несмотря на действия врага, наша авиация за сутки нанесла:

18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов;

2 удара – по зенитно-ракетным комплексам;

1 – по составу боеприпасов противника;

1 – по автомобильному мосту.

Более того, украинские защитники сбили 4 разведывательных и ударных беспилотников разных типов. Также подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 района сосредоточения противника, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.