За прошедшие сутки произошло 218 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какова ситуация на фронте
На Харьковском направлении украинские подразделения отбили три атаки в районе Волчанска.
На Купянском направлении четыре атаки врага, отражены в районах Синьковки, Петропавловки, Тополя и Загрызово.
Враг атакует вблизи Купянска: смотрите на карте
На Лиманском направлении 13 атак противника, в частности у Надежды, Первомайского и Макеевки.
Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении две атаки на позиции наших защитников в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении пять столкновений в районах Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении восемь атак врага вблизи Щербиновки и Торецка.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 штурмовую и наступательную атаку врага в районах Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлиное, Украинка, Ясеновое, Новое Елизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.
Российская армия атакует на Покровском направлении: смотрите на карте
На Кураховском направлении украинские войска отбили 26 атак в районах Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.
Какова ситуация вблизи Курахово: смотрите на карте
На Времовском направлении противник совершил 13 наступательных действий в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.
Российские атаки на Времовском направлении: смотрите на карте
На Ореховском направлении украинские войска успешно отбили одну атаку противника вблизи Новоданиловки.
На Приднепровском направлении российские войска без успеха дважды пытались штурмовать позиции украинских подразделений.
В Курской области украинские силы отбили 94 атаки врага. Враг нанес девять авиационных ударов и совершил 372 артиллерийских обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
На Гуляйпольском направлении штурмовых действий противник не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.