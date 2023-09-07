ВСУ выбивают врага на юге от Бахмута и в направлении Мелитополя: карта боев за 7 сентября
7 сентября 2023, 09:02Читати новину українською
Источник:Генштаб
Россияне пытаются наступать в районе Марьинки Донецкой области. ВСУ продолжают движение вперед на Мелитопольском направлении.
Силы обороны продолжают сдерживать атаки противника на Лиманском и Авдеевском направлениях. За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений.
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Какая ситуация на фронтеНа Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодязное, Кисловка, Купянск, Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Дружелюбовки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Торское, Раздолевка Донецкой области.
Ситуация в районе Новоегоровки
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника возле Орехово-Васильевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Хромового, Ивановского, Клещеевки, Северного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Белая Гора, Ивановское, Богдановка, Клещеевка, Нью-Йорк, Северное Донецкой области. Вместе с тем, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех на юге от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
Россияне "напрашиваются" возле Орехово-ВасильевкиНа Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки. Также здесь враг нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Керамик, Невельское, Карловка, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
Оккупанты совершают атаки возле АвдеевкиНа Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красногоровка, Парасковеевка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоукраинки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.