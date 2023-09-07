ВСУ выбивают врага на юге от Бахмута и в направлении Мелитополя: карта боев за 7 сентября

Россияне пытаются наступать в районе Марьинки Донецкой области. ВСУ продолжают движение вперед на Мелитопольском направлении.

Силы обороны продолжают сдерживать атаки противника на Лиманском и Авдеевском направлениях. За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

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Какая ситуация на фронте

Напротивник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодязное, Кисловка, Купянск, Берестовое Харьковской области. НаСилы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Дружелюбовки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Торское, Раздолевка Донецкой области.

Ситуация в районе Новоегоровки

НаСилы обороны отразили атаки противника возле Орехово-Васильевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Хромового, Ивановского, Клещеевки, Северного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Белая Гора, Ивановское, Богдановка, Клещеевка, Нью-Йорк, Северное Донецкой области. Вместе с тем, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех на юге от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне "напрашиваются" возле Орехово-Васильевки

НаСилы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки. Также здесь враг нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Керамик, Невельское, Карловка, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

Оккупанты совершают атаки возле Авдеевки

ВСУ двигаются вперед на Юге – в направлении Мелитополя

НаСилы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красногоровка, Парасковеевка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области. Навраг нанес авиационные удары в районах Новоукраинки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.Напродолжается наступательная операция Вооруженных сил. Шаг за шагом наши воины освобождают оккупированные территории. Напротивник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Червоное Запорожской области. Навраг нанес авиационный удар неподалеку от Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Змиевка, Антоновка, Херсон Херсонской области. Наоперативная обстановка без значительных изменений. Напротивник нанес авиационный удар в районе села Гранов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Гремяч Черниговской области, Большая Писаревка, Кружок, Каменка, Покровка, Пономаренки, Чернацкое Сумской области и Ветеринарное, Амбарное, Гатище, Варваровка Харьковской области.