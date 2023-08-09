24 Канал анализирует сводку Генштаба, отчет Института изучения войны (ISW), а также карту боевых действий от Deepstete по состоянию на 9 августа. Рассказываем, как изменилась ситуация на фронте за сутки.

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За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 53 авиационных удара, а также совершил 86 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Востоке

Заметим, что вчера позиции в этом направлении посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Вместе с командирами он обсудил оперативные решения. Сейчас это одно из самых сложных направлений.

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Ситуация на Юге

В отчете ISW говорится, что украинским войскам удалось взорвать десант у села Казачьи Лагери на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.

Отмечают, непонятно, удалось ли украинским войскам установить длительное присутствие на этом участке. В утренней сводке Генштаба об этом упоминаний нет.

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Где расположена деревня Казачьи Лагеря: карта

Украинская авиация в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и две станции РЕБ противника.