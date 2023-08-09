Карта боевых действий 9 августа / Коллаж 24 Канала
За последние сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений. Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 53 авиационных удара, а также совершил 86 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Востоке
Заметим, что вчера позиции в этом направлении посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Вместе с командирами он обсудил оперативные решения. Сейчас это одно из самых сложных направлений.
ВСУ отбили атаки в районе Синьковка, Купянское направление: карта
Ситуация на Юге
В отчете ISW говорится, что украинским войскам удалось взорвать десант у села Казачьи Лагери на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.
Отмечают, непонятно, удалось ли украинским войскам установить длительное присутствие на этом участке. В утренней сводке Генштаба об этом упоминаний нет.
Украинская авиация в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и две станции РЕБ противника.