24 Канал анализирует сводку Генштаба, отчет Института изучения войны (ISW), а также карту боевых действий от Deepstete по состоянию на 9 августа. Рассказываем, как изменилась ситуация на фронте за сутки.

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За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 53 авиационных удара, а также совершил 86 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Востоке

На Купянском направлении украинские военные продолжают держать оборону: отразили атаки противника в районе Синьковки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки Харьковской и Новоселовского Луганской областей. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

Заметим, что вчера позиции в этом направлении посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Вместе с командирами он обсудил оперативные решения. Сейчас это одно из самых сложных направлений.

ВСУ отбили атаки в районе Синьковка, Купянское направление: карта

На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещеевки и в районе Зайцевого Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Краматорск, Марково, Клещеевка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Новокалиново, Авдеевки и Северного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Соловьево, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском по направлению силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Времовка, Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное Запорожской области.

Ситуация на Юге

На Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки и Работиного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Ровнополь, Новодаровка, Ольговское, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

ВСУ форсировали Днепр

В отчете ISW говорится, что украинским войскам удалось взорвать десант у села Казачьи Лагери на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.

Отмечают, непонятно, удалось ли украинским войскам установить длительное присутствие на этом участке. В утренней сводке Генштаба об этом упоминаний нет.

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На Херсонском направлении враг совершил авиационные удары в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Михайловка, Змиевка, Ольговка, Никольское, Велетенское Херсонской области и Херсон, а также Куцуруб, Очаков Николаевской области.

Где расположена деревня Казачьи Лагеря: карта

Украинская авиация в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и две станции РЕБ противника.