24 Канал аналізує зведення Генштабу, звіт Інституту вивчення війни (ISW), а також карту бойових дій від Deepstete станом на 9 серпня та розповідаємо, як змінилась ситуація на фронті за добу.

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Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних ударів, а також здійснив 86 обстрілів з РСЗВ по позиціям наших військ та населеним пунктам.

Ситуація на Сході

Зауважимо, що вчора позиції на цьому напрямку відвідав командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, разом із командирами він обговорив оперативні рішення. Наразі це один із найскладніших напрямків.

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Ситуація на Півдні

В звіті ISW ідеться, що українським військам вдалося висадити десант біля села Козачі Лагері на окупованому лівому березі Херсонської області, скориставшись послабленням російської оборони в цьому районі.

Зазначають, що незрозуміло, чи вдалося українським військам встановили тривалу присутність на цій ділянці. У ранковому зведенні Генштабу про це згадок немає.

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Де розташоване село Козачі Лагері: карта

Українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, пʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції РЕБпротивника.