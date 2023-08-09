Упродовж останньої доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних ударів, а також здійснив 86 обстрілів з РСЗВ по позиціям наших військ та населеним пунктам.
Ситуація на Сході
Зауважимо, що вчора позиції на цьому напрямку відвідав командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, разом із командирами він обговорив оперативні рішення. Наразі це один із найскладніших напрямків.
ЗСУ відбили атаки в районі Синьківка, Куп'янський напрямок: карта
Ситуація на Півдні
В звіті ISW ідеться, що українським військам вдалося висадити десант біля села Козачі Лагері на окупованому лівому березі Херсонської області, скориставшись послабленням російської оборони в цьому районі.
Зазначають, що незрозуміло, чи вдалося українським військам встановили тривалу присутність на цій ділянці. У ранковому зведенні Генштабу про це згадок немає.
Українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, пʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції РЕБпротивника.