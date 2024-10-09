Наиболее враг штурмует на Кураховском и Покровском направлениях: карта боевых действий 9 октября

Россия продолжает попытки захватить Украину, однако наши военные сдерживают врага. Больше всего враг пытался наступать на Кураховском и Покровском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, там состоялось 40 и 37 атак соответственно. За прошедшие сутки в целом на фронте зафиксировали 172 боевых столкновения.

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За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство ПВО и один командный пункт российских захватчиков.

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На Харьковском направлении враг 4 раза пытался штурмовать в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Также враги атаковали управляемыми авиационными бомбами Харьков, ранили мирных и повредили гражданскую инфраструктуру.

На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак захватчиков. ВСУ отбили штурмовые действия россиян у Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении направлении враг атаковал 19 раз и пытался вклиниться в оборону ВСУ у Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Невского, Новосадового и Дибровы.

На Северском направлении ВСУ отбили 2 штурмовые действия российских захватчиков у Ивано-Дарьевки и Спирного.

На Краматорском направлении враг атаковал 4 раза в районах Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении Россия, активно применяя авиацию, осуществила 12 атак неподалеку Торецка, Нелиповки и Дилиевки.

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На Покровском направлении украинские бойцы остановили 37 штурмовых и наступательных действий врага в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Лисовки.

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На Кураховском направлении Вооруженные Силы Украины отбили 40 атак. Активнее всего россияне пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Екатериновка и Антоновка. Также враги атаковали в сторону Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахово и Водяного.

Какая ситуация в районе Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении было 6 штурмов россиян позиций наших бойцов в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Роботино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении Россия напрасно атаковала наши войска 6 раз.

Продолжается операция в Курской области. Там авиация россиян дальше сравнивает с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли десять авиаударов 11 управляемыми авиационными бомбами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружили.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг с территории России активно применял артиллерию и авиацию по районам украинских городов, поселков и сел.

Кстати, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1 150 оккупантов, обезвредили 4 танка, 11 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, 55 автомобилей и 12 единиц спецтехники оккупантов.