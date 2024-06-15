Россияне продвинулись в Луганской и Донецкой областях, – DeepState

Российская армия продолжает иметь частичный успех на фронте. Врагу удалось продвинуться в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили ночью 15 июня.

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Где удалось продвинуться врагу

По данным экспертов, враг продвинулся возле одного поселка в Луганской области, а также возле 2 населенных пунктов в Донецкой области на Новопавловском направлении.

Враг продвинулся возле Белогоровки, Одрадного и Запорожья,

– отметили в DeepState.

Какая ситуация возле Белогоровки: смотрите на карте

Как изменился фронт у Одрадного: смотрите на карте

Что происходит возле Запорожья в Донецкой области: смотрите на карте

К слову, в прошлой сводке аналитики DeepState писали, что Силы Обороны Украины отбросили противника возле Котляровки. В то же время врагу удалось продвинуться у Отрадного, Шевченко Первого и в Комаре.