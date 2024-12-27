Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба. ГШ пока не подтвердил захват первого пленного из КНДР в Курской области.

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Украина уничтожила российский пункт управления

Как сообщили в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В частности, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Уничтожен один пункт управления, одна вражеская артиллерийская система и один другой важный объект противника.

Детали в Генштабе не привели.

Бои на Харьковщине и Сиверщине

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 2 вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 9 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Западного, Лозовой и Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки.

При поддержке авиации на Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку населенных пунктов Копанки, Чернещина, Новосергиевка, Платоновка, Зеленый Гай, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Заречное и Торское.

Вчера агрессор 4 раза штурмовыми действиями пытался вытеснить защитников с позиций в районах Белогоровки и Григорьевки на Сиверском направлении, но безуспешно.

Война на Донбассе

4 штурма произошли за прошедшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Дилиевка и Торецк.

На Покровском направлении защитники остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленевки, Волчьего, Шевченко и Новотроицкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Андреевка и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 24 штурма наших позиций неподалеку населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь, Новый Комар и Константинопольское.

Ситуация на Юге Украины

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоандреевка захватчики совершили 1 тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении российские захватчики 3 раза атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

Россияне сбрасывают КАБы по Курщине

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили 20 атак противника. Россияне 424 раза проводили артиллерийские обстрелы, в частности 30 – из реактивных систем залпового огня, совершили 24 авиационные удары, сбросив 34 КАБа.

Что происходит на Севере Украины

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Но на границе с Черниговской и Сумской областями с территории России активно применяют артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.